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Андрей Воробьев в Черноголовке поздравил с юбилеем ветерана труда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:11
За плечами Людмилы Ивановны Ермоловой 55 лет трудового стажа. Она работала сначала экономистом, а затем начальником отдела кадров на Комбинате производственных предприятий. Много занималась общественной работой - и как секретарь партбюро, и как депутат Совета депутатов в Черноголовке, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Символично, что родилась Людмила Ермолова в день, который не только в России, но и во многих странах ассоциируется с трудом. Сегодня, 1 мая, ей исполнилось 85 лет. Поздравить с юбилеем приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«От всего сердца хочу поздравить вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь - только здоровья и чтобы близкие всегда были рядом. Сейчас, подходя к вашему подъезду, мы встретили жителей Черноголовки, они тоже передавали вам поздравления», - сказал Андрей Воробьев.
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