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Андрей Воробьев: Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:11
Это - излюбленное место досуга жителей и гостей города. Территория с северо-запада примыкает к жилой застройке, а с юго-восточной плавно переходит в лесной массив. Благодаря дикому ландшафту городской парк не похож на любой другой в Подмосковье. А его изюминка – Южное озеро. Водоем был искусственно создан на месте карьера, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Инфраструктура в парке давно устарела и требовала обновления. В 2023-м в рамках нацпроекта здесь началось масштабное благоустройство, рассчитанное на 2 года. Проект предусматривает создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории.
Как он реализуется, проверил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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