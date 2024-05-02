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«День добрых дел» прошел во всех городских округах Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:12
Последний учебный день длинной рабочей недели перед майскими праздниками губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил сделать для школьников региона выходным, но провести его с пользой. Так и родилось продолжение региональной гуманитарной акции «Доброе дело», информирует пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
27 апреля ученики подмосковных школ как обычно пришли в школу, но не для того, чтобы изучать алгебру, литературу и другие предметы, а, чтобы делать добрые дела. Этот день так и назвали – «День добрых дел», который совпал с общеобластным субботником. Ребята и их родители убирали мусор возле школ и в парках, приводили в порядок мемориалы и воинские захоронения, мастерили скворечники и скамейки, высаживали деревья, а также делали множество других важных и полезных дел. Для учащихся были организованы и увлекательные экскурсии.
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