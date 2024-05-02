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Совместный прием предпринимателей провели в Реутове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2024, 10:12
Руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Реутов Виктор Садовников и прокурор города Елена Матвеева провели прием предпринимателей, перадет пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«На встречу с городским прокурором пришли 5 предпринимателей», - говорится в сообщении.
В ходе встречи поднимались актуальные вопросы по ведению предпринимательской деятельности в городе. Особое внимание было уделено взаимодействию с контрольно-надзорными органами и профилактике нарушений в условиях регуляторной гильотины. Предпринимателям напомнили, что самообследовать бизнес можно самостоятельно при помощи специального цифрового инструмента «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности». В его работе принимают участие 15 контрольно-надзорных органов. В личном кабинете сервиса на РПГУ доступны 156 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов. Предприниматель может онлайн записаться на консультацию, а также назначить профилактический визит или пройти самообследование. Дату профилактического мероприятия можно выбрать в цифровом календаре.
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