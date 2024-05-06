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В парке «Патриот» впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:35
В них приняли участие 32 команды из таких ведомств, как Министерство обороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, ФСИН, а также гражданские коллективы. Они приехали из самых разных уголков нашей страны: Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Дагестана. В каждой команде - по 4 человека. Стрельба велась из снайперский винтовок, пулеметов, карабинов, пистолетов. Причем, и в дневное, и в ночное время, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Соревнования проходили с 1 по 5 мая в многофункциональном огневом центре, который носит имя легендарного оружейного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Сегодня состоялись финальные стрельбы. По их итогам были вручены кубки.
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