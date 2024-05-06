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Губернатор навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:37
Губернатор навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский». Здесь проживает более 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть – на дневном пребывании. Для них созданы домашние условия, ребята живут в уютных комнатах со всеми удобствами, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Пять лет назад Андрей Воробьев навещал ребят. Тогда он подарил им щенка, которого назвали Бонифаций (или просто Боня). Золотистый лабрадор стал настоящим другом для мальчишек и девчонок.
«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. Вас очень хвалят педагоги. Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности – это очень важно, - сказал Андрей Воробьев. - У нас, в Подмосковье, 6 таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Хочу отметить, что особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают. Я еще с прошлой нашей встречи запомнил ваше братство, взаимопомощь. Это вызывает огромное уважение».
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