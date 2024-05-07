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Количество обращений жителей Подмосковья по вопросам содержания МКД снизилось
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:30
В ЦУРе зафиксировали снижение количества обращений жителей Подмосковья по вопросам содержания МКД. В ГУСТ МО отметили, что на прошедшей неделе число обращений жителей региона по тематикам содержания и текущего ремонта многоквартирных домов стало меньше. Их число стало на 25% меньше по сравнению с двумя неделями ранее, передает пресс-служба ведомства.
«В частности, меньше стало вопросов к уборке мест общего пользования (-33%), работе лифтового оборудования (-16%), состоянию входных дверей, пружин и доводчиков (-31%), освещению подъездов и входных групп (-42%). Снижение отмечено в 46 городских округах Подмосковья (при этом из трех небольших ЗАТО – Восход, Звездный городок, Молодежный – не поступило ни одного обращения). Так, меньше стало заявок в Дубне (на 27%), Балашихе (на 38%), Шатуре (на 42%). В Долгопрудном этот показатель составил 44%. Управляющие организации муниципалитета, в частности, устранили неисправность лифта в доме № 22 на Лихачевском шоссе, отремонтировали входную дверь в подвал дома № 8 по улице Железнякова, провели уборку по адресу: Новый бульвар, д. 7. В доме № 9 корпус 1 на проспекте Ракетостроителей заменили перегоревшие лампочки, а на Корабельной улице, 1 прочистили мусоропровод», - говорится в сообщении.
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