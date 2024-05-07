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Владислав Мурашов возглавит Министерство по содержанию территорий в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:32
Владислав Мурашов в должности зампредседателя правительства Подмосковья-министра возглавит министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы адаптируем министерство ГУСТ под очень важное направление работы — все, что связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, твердых бытовых отходов», — заявил Воробьев на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.
Он подчеркнул, что главы муниципалитетов и управляющие компании уделяют этому большое внимание. Также данные вопросы регулярно рассматриваются в Центре управления регионом (ЦУР).
Глава региона добавил, что команда министерства будет усилена и адаптирована под новые задачи.
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