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Романа Каратаева назначили куратором Комлесхоза Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:32
Комитет лесного хозяйства Подмосковья будет курировать вице-губернатор региона Роман Каратаев, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Комитет лесного хозяйства в свою очередь будет курировать Роман Александрович Каратаев, что, по сути, уже происходило в части учений, недопущения сколько-нибудь значимых инцидентов, связанных с лесом», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Роман Каратаев отвечает за безопасность в Московской области.
Каратаев родился 20 ноября 1981 года в Новосибирске. В 2004 году окончил академию ФСБ России, в 2008 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
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