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Порядка 270 компаний Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:36
В национальный проект «Производительность труда» вовлечено 270 предприятий Московской области. Нацпроект помогает предприятиям повышать эффективность благодаря оптимизации процессов и внедрению технологий бережливого производства, перадет пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«На сегодняшний день в нацпроект вовлечено 270 компаний региона: это и те, кто уже успешно завершил обучение в рамках нацпроекта, продолжая внедрять полученный опыт на других участках своих производств, и те, кто только начал постигать принципы работы в рамках бережливого производства. Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы: от торговли до самых разных отраслей производства. Более 220 предприятий, то есть порядка 82%, уже реализовали проекты по повышению производительности», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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