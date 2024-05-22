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Почти 2 тыс. аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:39
В лесах Московской области с начала года убрано 1 тыс. 980 аварийных деревьев. Всего же в 2024 году по госзаданию запланировано убрать 4 тыс. 875 таких дерева, информирует пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
«Эти работы проводятся для обеспечения санитарной безопасности в лесах, поскольку аварийные деревья, часто имея опасный наклон, следы гниения, механические повреждения или обрыв корней, могут при падении причинить ущерб имуществу и здоровью граждан или перегородить дорогу», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Вырубаются те деревья, о которых жители сообщают на официальный региональный портал «Добродел», а также на официальный сайт комитета лесного хозяйства.
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