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В Подмосковье более 30 человек переселили из аварийного жилья за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2024, 11:39
В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселено свыше 30 человек, они стали обладателями квартир в новостройках, некоторые получили выкупную стоимость за аварийное жилье, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса региона.
«Из аварийного жилья переселены 38 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 12 аварийных помещений в Люберцах, Электрогорске, Шатуре, Ступино, Дмитровском и Павлово-Посадском округах», - говорится в сообщении.
За неделю расселили 597,19 квадратных метров жилья.
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