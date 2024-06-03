03июня 2024
понедельник
|
Амбулатория открылась после ремонта в Зарайске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Июня 2024, 11:44
В поселке Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября» Зарайского городского округа после ремонта начала работать врачебная амбулатория. Здесь медицинскую помощь получают жители 18 населенных пунктов, в общей
сложности - более 2 тыс. взрослых и детей. В летний сезон количество пациентов увеличивается, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Это уже 4-й объект здравоохранения, который мы за последнее время открываем в Зарайске после ремонта. В обновленной амбулатории ведет прием врач общей практики. Пациенты могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, оформить электронный рецепт на льготное лекарство и получить препарат. Также проводится диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», – рассказал министр здравоохранению Московской области Алексей Сапанюк.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +21 +23 ночью +17 +19
Котировки
Партнеры