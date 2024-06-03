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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 7 баллов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2024, 11:45
В пятницу вечером дороги Московской области загружены на 7 баллов, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе, а также на М-9 "Балтия" и М-4 "Дон". Местами в области могут пройти кратковременные дожди», - говорится в сообщении.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. Также специалисты ЦБДД Подмосковья рекомендуют участникам дорожного движения оценивать дорожную ситуацию и не совершать резких маневров.
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