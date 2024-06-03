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Масштабная выставка специализированной коммунальной техники проходит в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2024, 11:45
Масштабная выставка специализированной коммунальной техники проходит в Подмосковье. «Logistika EXPO» — отраслевое мероприятие на территории Красногорска, где на одной площадке представлены тягачи, экскаваторы, строительные краны, газонокосилки и мусоровозы, передает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Уже сейчас мы начали подготовку к осенне-зимнему сезону, поэтому важно, чтобы спецтехника была исправной, а желательно новой, современной и понятной в эксплуатации. Конечно, планируем ежегодно обновлять и пополнять парк мусоровозов региона. Главное, чтобы техника была экологичной и практичной. При выборе производителя мы учитываем массу параметров - стоимость, ресурс, объем кузова, используемое топливо, комплектацию, шумность и комфорт водителя», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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