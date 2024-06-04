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Стадион построили во дворе образовательного комплекса в Нахабине
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:26
В поселке Нахабино городского округа Красногорск продолжается строительство общеобразовательной школы на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком детского сада на 150 малышей, строители выполнили работы по созданию спортивного стадиона на прилегающей территории, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья во вторник.
«На площадке более 120 рабочих и пять единиц техники. Завершаются фасадные работы и остекление витражей, ведется монтаж инженерных сетей, отделка помещений, работы по благоустройству. Общая строительная готовность составляет 77,8%», - уточняется в сообщении.
Четырехэтажное здание площадью более 16,1 тыс. кв. метров состоит из двух блоков – дошкольного и школьного. В блоке для дошкольников разместятся групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы. В школьном — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный зал, библиотечно-информационный центр, столовая.
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