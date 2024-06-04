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Терапевт купила квартиру в Люберцах по соципотеке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:33
Программа «Социальная ипотека» помогла врачу обзавестись жильем для своей семьи, квартиру купили в том же районе городского округа Люберцы, где раньше снимали, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Мы выбрали дом недалеко от того, где снимали раньше. Район нам хорошо знаком. Мне пешком дойти до работы. Здесь дочка ходит в школу, сын уже студент. Теперь у нас своя "трешка". Взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Уже живем. В новой квартире нравится все. Больше всего, то что она есть», — рассказывает Анна Бильтагурова.
Около 10 лет Бильтагуровы снимали квартиру. После участия в программе «Социальная ипотека» им удалось приобрести собственное жилье.
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