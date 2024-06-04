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Инвестиции резидентов индустриальных парков Московской области составили 550 млрд рублей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:53
Совокупный объем инвестиций резидентов индустриальных парков, расположенных в Подмосковье, за все время работы составил накопленным итогом 554 млрд рублей. Об этом передает пресс-служба регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Сегодня в индустриальные парки региона привлечены более 1580 резидентов, представляющих различные отрасли: от пищевых производств до крупных логистических и торговых компаний. Между тем, число компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой и удобной площадке 69 подмосковных индустриальных парков, продолжает расти», - отмечается в материале.
С доступными площадками для локализации производства на территории индустриальных парков Подмосковья можно узнать на инвестиционной карте Подмосковья, размещенной на инвестпортале региона.
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