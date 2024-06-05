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Стенд Подмосковья начал работу на Петербургском международном экономическом форуме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 10:59
На Петербургском международном экономическом форуме начал работу стенд Подмосковья. Главная его фишка в этом году - роботы, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Один из них – 4-метровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, которые в скором времени будут производиться в Московской области. Это современные электрические и гибридные автомобили, приходящие на смену европейским брендам. Робот-гигант символизирует способность к трансформации, гибкости и адаптивности экономики Подмосковья. А ходовая тележка гибридного электрокара, расположенная рядом с ним, является собирательным образом автомобиля, который будут делать в регионе.
Второй робот – в человеческий рост. Его зовут Женя. Он рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, Центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях, туризме. Жене можно задать вопросы на разные темы и получить исчерпывающие ответы. Кроме того, в его меню есть «Минутка поэзии» - он всегда готов прочитать стихи.
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