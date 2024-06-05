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В Котельниках под благоустройство ЖК выкуплена областная земля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:06
Между Министерством имущественных отношений Московской области ООО «РУСАГРОСОЮЗ» заключен договор купли-продажи в отношении двух земельных участков общей площадью 5,2 тыс. кв. метров, расположенных на территории городского округа Дзержинский. Об этом информирует пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Оба участка с видом разрешенного использования "Спорт" граничат с жилищным комплексом "Новые Котельники". Все приобретенные участки компания будет использовать под благоустройство и рекреацию территории, расположенной возле строящегося жилищного комплекса», - говорится в сообщении.
На территории ЖК «Новые Котельники» возведены десять из четырнадцати монолитных жилых домов, девять уже сданы в эксплуатацию. Строится детский сад на 235 мест, а также проектом предусмотрены новая школа и торговый центр.
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