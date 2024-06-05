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В Дубне объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству тротуаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:07
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству тротуаров в 2024 г. в городском округе Дубна Московской области, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству тротуаров в 2024 г. в городском округе Дубна Московской области в г. Дубна по адресу: ул. Приборостроителей, ул. Строителей у ИЛ-2 (перед кругом), ул. Энтузиастов, от ул. 9 Мая до въезда во двор ул. Энтузиастов д. 11 корп. 3, ул. Промышленная, ул. Энтузиастов от д. 17/12 до д. 21/1, ул. Центральная д. 15, ул. Академика Балдина (от кругового движения до проходной ЛФВЭ). Целью использования результатов работ является приведение тротуаров города в нормативное состояние, создание условий для нормальной эксплуатации тротуаров, устранение жалоб и предписаний контролирующих органов», - говорится в сообщении.
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