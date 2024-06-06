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УФАС оштрафовало ООО «Эдвейс Диджитал» за нарушение закона о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:03
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Эдвейс Диджитал» на сумму 60 тыс. рублей, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой голосового бота без его предварительного согласия на получение рекламы от общества», - говорится в сообщении.
Управление в отношении ООО «Эдвейс Диджитал» возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
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