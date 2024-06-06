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Арбитраж поддержал решение подмосковного УФАС в отношении ООО СК «Твой дом»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:04
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России обратилось ГКУ МО "Дирекция модернизации образования Московской области" для внесении сведений ООО СК "Твой дом" в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта ГБПОУ МО "Раменский колледж"», - сообщается в материале.
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