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Корпуса 10-14 в ЖК «Катуар» в Мытищах ввели в эксплуатацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:07
Корпуса 10-14 в ЖК «Катуар» городского округа Мытищи введены в эксплуатацию, Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение девелоперу ГК «Ферро-Строй», передает пресс-служба регионального ведомства.
«Новоселами станут более 370 семей», - говорится в сообщении.
Корпуса 10-14 включают 374 квартиры общей площадью 18,2 тыс. кв. метров с разнообразными вариантами планировок. Прилегающая к домам территория озеленена, во дворах установлены детские и спортивные площадки.
В рамках комплексного развития территории в проекте комфорт-класса ЖК «Катуар» веден в эксплуатацию и открыт детский сад на 225 воспитанников, строится школа для 1,1 тыс. учеников. Планируется открытие встроенного медицинского центра и торгового комплекса.
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