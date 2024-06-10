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Конкурс на выполнение работ по строительству котельной объявлен в Ступине
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2024, 15:09
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт в городском округе Ступино Московской области, деревне Леонтьево. Об этом информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение по строительству объекта капитального строительства», - говорится в сообщении.
Выполнение всех работ планируется завершить к 2026 года.
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