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Более 13 тыс. человек посетили фестиваль Чайковского в Клину
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Общество — 2 Июля 2024, 08:42
30 июня в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину завершился Х Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Мероприятие посетили более 13 тысяч человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«За десять дней фестиваля вниманию зрителей свои программы представили: камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета; народный артист РФ Денис Мацуев; немецкая оперная певица Симона Кермес; Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана; прима-балерина Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова и солисты балета; народный артист РФ Евгений Миронов и Александра Урсуляк; солисты Мариинского театра и Большого театра России; Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского; лауреаты международного конкурса имени П. И. Чайковского», - говорится в сообщении.
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