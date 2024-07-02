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Ведущие подмосковные онкологи выступили на научно-практической конференции
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2024, 08:43
В Москве прошла научно-практическая конференция. В ней приняли участие специалисты Московского областного онкологического диспансера. На мероприятии обсудили силу новых технологий и прогрессивной практики в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«С коллегами мы обсудили результаты исследований эффективности и переносимости препаратов в терапии раннего рака молочной железы, эффективность иммунотерапии после одновременной химиолучевой терапии, а также разобрали клинические случаи и современные подходы к лечению онкологических заболеваний», — рассказала заведующая отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 9 (химиотерапевтического) Анна Василевская.
Всего в мероприятии приняли участие 30 онкологов Московской области на котором специалисты смогли обменяться опытом и определить новые задачи и общие ориентиры в лечении онкопациентов.
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