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Одиннадцать новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2024, 08:43
В Подмосковье продолжается обновление автобусов «Мострансавто». Новые ЛиАЗы вышли на маршруты в Краногорске, Краснознаменске и в Наро-Фоминске. Об этом передает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Новые автобусы курсируют на маршрутах № 568 "Госпиталь им. Вишневского — Москва (м. Тушинская)", № 442 "Краснознаменск — Москва (м. Парк Победы)", № 486 "Краснознаменск — Москва (м. Саларьево)", № 23 «Наро-Фоминск (ст. Нара) — Верея", № 28 "Наро-Фоминск — Восток — Архангельское", № 26 "Наро-Фоминск (ст. Нара) — Головково"», — говорится в сообщении.
В новых автобусах количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.
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