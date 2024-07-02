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В Подмосковье усилили работу по контролю за содержанием инфраструктуры на МЖД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2024, 08:44
В Московской области для обеспечения безопасности и стабильности пассажирских и грузовых перевозок в условиях повышенных температур на железной дороге усилена работа по контролю за содержанием железнодорожной инфраструктуры. Об этом передает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
«Так, увеличено количество осмотров с целью диагностики состояния пути и контактной сети. В прошедшее воскресенье работники путевого комплекса в режиме пешеходного обхода произвели осмотр более 10 тыс. км пути», - говорится в сообщении.
В целях визуального контроля из кабины машиниста электропоезда совершено более 90 рейсов. С помощью диагностических комплексов обследовано 1,5 тыс. км железнодорожной инфраструктуры. При осмотре контактной сети особое внимание уделяется состоянию натяжения электрических проводов и тросов.
Дополнительный инструктаж по ведению поездов в условиях повышенных температур проводится с локомотивными бригадами.
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