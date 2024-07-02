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Межмуниципальный форум «Управдом» прошел в Щелкове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2024, 08:45
В Щелкове состоялся форум «Управдом», участие в котором принял заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители Мособлгаза и фонда капитального ремонта, а также главы 6 городских округов Подмосковья: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка и Звездный городок. Об этом информирует пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Главная цель форума — конструктивный диалог власти с жителями, представителями ассоциации МКД и управляющими компаниями.
Так, представители городского округа Щелково поделились успешными кейсами взаимодействия с жителями в решении проблем с управляющими компаниями и при технологических сбоях на территории.
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