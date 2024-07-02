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Более 50 жителей Подмосковья сыграли в народном мюзикле «Ох!»
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Общество — 2 Июля 2024, 08:46
В Московской области на площадке «Кинопарк Москино» завершились съемки мини-мюзикла по мотивам русских народных песен «Ох!». Об этом передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Над проектом работала команда Международного музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие» во главе с продюсером Александром Яковлевым. Съемки прошли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В съемках приняли участие победители третьего сезона конкурса «МиР — Музыка и Развитие», среди которые две ученицы музыкальных школ Балашихи: София Милехина (духовые инструменты) и Анисия Артемова (скрипка). София была удостоена Гран При третьего сезона конкурса «МиР — Музыка и Развитие» в номинации «Духовые инструменты — деревянные (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот)». Анисия также стала обладательницей Гран При этого конкурса в номинации «Скрипка». Девочки учатся в детской школе искусств № 1 им. Г. В. Свиридова г. Балашихи.
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