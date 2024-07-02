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Регбистки из Подмосковья заняли второе место на чемпионате России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2024, 08:46
Команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место в чемпионате России по регби-15. Об этом информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В первом туре команда «ВВА-Подмосковье» встретилась со сборной Красноярского края. В этой встрече подмосковные регбистки добыли победу, организовав четыре попытки — 26:3. В матче второго тура «летчицы» взяли верх над соперницами из Республики Татарстан — 8:7.
В финальной игре РК «ВВА-Подмосковье» сразился со сборной командой Москвы. После первого тайма коллективы ушли на перерыв с ничейным счетом, обменявшись штрафными ударами. Во второй половине встречи сборная Москвы вышла вперед на три очка, удачно реализовав штрафной удар. Ключевым стал эпизод на 50-й минуте, когда спортсменки из Московской области не смогли сдержать мол от коридора в исполнении столичной команды. В концовке противостояния «военлетам»удалось со штрафного сократить разрыв, но для победной попытки времени уже не осталось. Итоговый счет 11:6 в пользу столичных девушек
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