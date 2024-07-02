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Туристический фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдет в Сергиевом Посаде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июля 2024, 08:47
Шестого и седьмого июля в этнопарке «Кочевник», Сергиево-Посадский г. о., состоится фестиваль «Сделано в Хотьково». Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Тема фестиваля «Хотьково — Гостеприимный город». Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2016 года. Оно задумано, как презентация творческих сил города и реализуется с целью развития городской и сельской территории округа, создания экосистемы креативных индустрий, развития внутреннего туризма и повышения интереса к родному краю.
В прошлом году организаторы расширили концепцию, включив в нее успешные туристические проекты хотьковских предпринимателей, проекты некоммерческих организаций и общественных объединений. Среди участников фестиваля этого года представители этно- и экотуризма — этнопарк «Кочевник» и экопоселение «Миродолье».
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