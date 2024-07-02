02июля 2024
вторник
|
Московская область вошла в число регионов-лидеров по восстановлению новых субъектов РФ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Июля 2024, 08:48
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал самые продуктивные регионы по шефству над новыми субъектами, информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел совещание с главами регионов, взявших шефство над новыми субъектами России. В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги восстановительных работ, строительства жилья и инфраструктуры, а также планы до 2029 года.
Хуснуллин отметил, что в работе по восстановлению новых субъектов участвуют 82 региона-шефа.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
утром +28 +30 днем +31 +33
Котировки
Партнеры