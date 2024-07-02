02июля 2024
вторник
|
Производство полуфабрикатов мощностью до 84 тонн в сутки запустят в Серебряных прудах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Июля 2024, 08:49
Проект, сопровождаемый персональным менеджером центра содействия строительству Московской области, получил все необходимые согласования и разрешение на строительство комплекса по производству полуфабрикатов и готовых блюд в городском округе Серебряные Пруды. Документ выдан Главгосстройнадзором Московской области, передает пресс-служба ведомства.
Инвестор — компания «РУЗКОМ» к июлю 2027 года планирует построить предприятие площадью более 30 тыс. квадратных метров. Помимо производственного цеха с административно-бытовой частью, на площадке в Серебряных Прудах возведут котельную, насосную станцию, пробурят две скважины и локальные очистные сооружения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
утром +28 +30 днем +31 +33
Котировки
Партнеры