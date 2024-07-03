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В Мытищах объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:03
Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесов в городском округе Мытищи, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе», - говорится в сообщении.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.
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