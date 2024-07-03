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Более 6 тыс. случаев незаконной торговли устранили в Подмосковье с помощью ИИ

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:04

В Московской области выявлять места несанкционированной уличной торговли помогает нейросеть. Более 6 тыс. 600 камер сети «Безопасный регион», объективы которых захватывают проходимые людные места, где чаще всего собираются продавцы, задействованы в мониторинге. С начала года таким образом было устранено 6 тыс. 333 нарушения, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Данный вид деятельности без оформленных надлежащим образом документов создает условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей. Более того, в таких местах зачастую отсутствует контроль за соблюдением прав потребителей, а также качеством продукции», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.



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