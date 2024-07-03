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Жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в детский лагерь онлайн
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:06
Получить все необходимые медицинские справки в лагерь Подмосковья можно онлайн с помощью портала «Добродел». Об этом информирует пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В мобильном приложении нужно открыть — "Услуги" — "Медкарта" — "Медицинские документы" — "Новая заявка на документ"» - говорится в сообщении.
Далее необходимо выбрать нужный документ: справка для получения путевки в санаторий, справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в детский лагерь, прививочный сертификат, санаторно-курортная карта для детей, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписка из истории болезни.
Электронная медицинская справка для детского лагеря поступит в личный кабинет. Ее нужно распечатать и предъявить в лагере.
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