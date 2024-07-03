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Подмосковная студентка стала серебряным призером Всероссийского проекта «Твой ход»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:07
В Москве состоялась церемония вручения наград победителям четвертого сезона Всероссийского проекта «Твой ход». Среди отмеченных — Виктория Арутюнян, студентка педагогического факультета Коломенского ГСГУ, которая заняла первое место в первом модуле трека «ПервопроХодец». Об этом передает пресс-служба Министерства образования Московской области.
«В конкурсе участвовали почти 20 тыс. человек, а в финале были названы имена 200 участников из 108 вузов. Виктория Арутюнян стала единственным призером из Подмосковья», - говорится в сообщении.
В рамках празднования Дня молодежи в павильоне «Космос» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей проекта «Твой ход». Коломенская студентка поделилась своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что путь к победе был непростым и включал выполнение различных заданий на протяжении пяти месяцев, в том числе рассказы о студенческой жизни и изучение молодежной политики
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