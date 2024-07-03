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Крупный логистический хаб появится в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:15
В Московской области построят крупный логистический хаб. Девелопер проекта получил участки двух аукционов под строительство в Богородском городском округе. Об этом информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Аналитика, основанная на данных о вводе складских площадей и объеме сделок, свидетельствует о высоком спросе на участки под размещение подобных объектов. В портфеле ДОМ.РФ — широкий выбор площадок для складских и логистических комплексов разного масштаба не только в Подмосковье, но и по всей территории страны. Проведение торгов в электронном формате вновь подтверждает свою эффективность и привлекательность для инвесторов из различных регионов», — отметил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.
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