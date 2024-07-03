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Более 42 млрд рублей привлекла корпорация развития Подмосковья с января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:17
С начала года корпорация развития Московской области (КРМО) привлекла 16 новых инвесторов, реализация их проектов позволит создать в регионе свыше 1,5 тыс. рабочих мест, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Общий объем инвестиций компаний, которые с начала этого года подписали соглашения о реализации своих проектов на территории региона, оценивается в 42,5 млрд рублей. Это на 55% больше, чем было привлечено КРМО за аналогичный период прошлого года. На текущий момент в проработке КРМО находятся еще 365 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 360 млрд рублей. Это проекты, в том числе, в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, металлообработки», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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