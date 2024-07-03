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Энергетики отремонтировали 114 км ЛЭП в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:18
Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 114 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках реализации основных производственных программ компании и подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов, передает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«Также для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент построено 109,1 км новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 94,3 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Все работы по подготовке к ОЗП проводятся в рамках реализации инвестиционной программы и программы капитального ремонта», - говорится в сообщении.
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