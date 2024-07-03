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Порядка 1,5 тыс. заявлений от абитуриентов поступило в колледж «Энергия» Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июля 2024, 09:19
Подмосковный колледж «Энергия» принял более 1,5 тыс. заявлений от абитуриентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования региона.
«Поступление возможно через портал госуслуг и лично. В этом году предусмотрено свыше 1,1 тыс. бюджетных мест. Набор ведется по 53 направлениям, связанным с востребованными отраслями промышленности. Особой популярностью пользуются профессии и специальности, которые реализуются в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Среди них поварское и кондитерское дело, сестринское дело, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, операционная деятельность в логистике и другие», - говорится в сообщении.
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