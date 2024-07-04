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В центре реабилитации диких животных Подмосковья родился пятый верблюжонок
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Общество — 4 Июля 2024, 09:51
В центре реабилитации диких животных под Дмитровом появился на свет верблюжонок, которого назвали Малыш. Ему помогают знакомиться с новым миром специалисты дмитровской ветеринарной станции, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Малыш — очень крепкий и подвижный верблюжонок, его родители тоже чувствуют себя отлично. Всей семье назначили специальное медицинское лечение и оказывают должный уход ветеринарные врачи», - говорится в сообщении.
Пятым верблюдом в центре стал именно Малыш. Как и его сородичи, вероятно, он останется здесь навсегда, окруженный заботой. Большинство обитателей центра — животные, которых бросили хозяева или ввезли в страну незаконно.
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