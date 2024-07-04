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Четыре ОЭЗ Подмосковья вошли в число лучших рейтинга Минэкономразвития России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2024, 09:52
Минэкономразвития РФ опубликовало отчет о работе российских ОЭЗ за 2023 год. Из пяти ОЭЗ Подмосковья сразу четыре вышли в лидеры по эффективности работы, созданию рабочих мест и объемам налоговых выплат и инвестиций. Об этом информирует пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Из числа промышленно-производственных зон одними из лучших по эффективности за 2023 год стали подмосковные "Ступино Квадрат" и "Кашира", среди ОЭЗ технико-внедренческого типа — "Дубна" и "Исток". Также ОЭЗ "Дубна" вошла в число лидеров по количеству созданных резидентами и управляющей компанией рабочих мест, по объему осуществленных инвестиций и по объему уплаченных налогов. По последнему показателю в пятерку лидеров также вошла ОЭЗ «Исток»», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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