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В парках Подмосковья будут дарить ромашки в честь Дня семьи, любви и верности
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Общество — 4 Июля 2024, 09:55
Седьмого июля в 12.00 в Московской области пройдут мероприятия приуроченные к празднику Дню семьи, любви и верности, где семейным парам будут дарить ромашки. Об этом передает пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
«В этот выходной летний день в парках Подмосковья поздравления будут принимать семейные пары, а в музее- усадьбе Архангельское пройдет областное мероприятие. Здесь мы отметим медалями и наградами семью блокадников, династию медиков, а также юбиляров совместной жизни и семьи, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве дополнили, что мероприятие в заповеднике Архангельское состоится 7 июня в 12.00. Знаково, что в этот день на территории усадьбы пройдет фестиваль роз, которых будет представлено более 30 различных сортов.
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