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Подмосковная студентка заняла третье место в чемпионате по графическому дизайну
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2024, 09:56
На базе федерального технопарка профессионального образования в городе Нижний Новгород прошел итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Графический дизайн». Среди участников из Подмосковья была студентка колледжа «Подмосковье» Екатерина Венчугова, которая заняла почетное третье место. Об этом передает пресс-служба Министерства образования Московской области.
«Задания требовали не только владения графическими редакторами, но и умения воплощать свои идеи в материал, что включало макетирование на бумаге и картоне. Поздравляем студентку с достойным результатом и желаем дальнейших побед», — говорится в сообщении.
Конкурсанты продемонстрировали свои навыки в шести модулях: от разработки айдентики до верстки многостраничных изданий, создания дизайна социальных плакатов, формирования упаковки, разработки интерактивных продуктов и проверки креативности.
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