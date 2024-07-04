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В крупнейших округах Подмосковья заработал высокоскоростной интернет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июля 2024, 09:57
Более чем для 800 тысяч жителей Подмосковья улучшили качество связи. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, в которые с началом лета съезжаются дачники всего региона, включая Москву. Об этом информирует пресс-служба Мингосуправления региона.
«Одними из главных локаций по концентрации садовых товариществ, деревень и сел области стали Одинцовский и Раменский городские округа. Было проведено исследование, которое показало, что за год объем мобильного трафика в каждом из этих растущих по числу жителей округов увеличился примерно на 37%. Для разгрузки телеком- оборудования и увеличения емкости сети специалисты построили дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих. Так, для телеком-оборудования, расположенного вдоль трасс, связисты использовали решения с максимальной зоной покрытия сигнала: специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологию многопотоковой передачи данных MIMO для увеличения пропускной способности каналов», - говорится в сообщении.
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