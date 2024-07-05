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В Московской области идет набор студентов на специальность «Туризм и сфера услуг»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июля 2024, 08:51
В рамках приемной кампании образовательного кластера среднего профессионального образования, специализирующегося на отрасли «Туризм и сфера услуг», 12 колледжей Московской области объявили о наборе на специальности. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.
Среди учебных заведений, участвующих в кампании, — колледж «Подмосковье», который является базовой организацией кластера, а также Электростальский колледж, Серпуховский колледж, Павлово-Посадский техникум и другие.
Амбассадоры, представляющие каждый из колледжей, активно информируют потенциальных абитуриентов о специальностях и профессиях, доступных в рамках кластера. Они проводят индивидуальные консультации, помогая абитуриентам сделать осознанный выбор будущей специальности. В сотрудничестве с психологами, амбассадоры предлагают абитуриентам различные инструменты для самоопределения, включая профессиональное анкетирование, диагностические беседы, а также изучение карьерных карт специальностей и профессий кластера вместе с родителями.
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