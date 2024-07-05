05июля 2024
пятница
|
Восемь домов ввели в эксплуатацию в коттеджном поселке «Кембридж» Истры
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Июля 2024, 08:52
В коттеджном поселке «Кембридж» в городском округе Истра введены в эксплуатацию восемь новых коттеджей. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение девелоперу ПИФ «Оптима ПРО» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Об этом рассказала пресс-служба министерства.
«Новые дома распложены на бульваре Шотландский. Всего в проекте запланировано семь очередей строительства. В коттеджном поселке работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В посёлке есть воркаут площадка для физподготовки подростков или любителей спорта», — сообщается в материале пресс-службы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
утром +26 +28 днем +28 +30
Котировки
Партнеры